Избранник "Холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт в своем стиле поиздевался над любимой

Как передает Politeka.net, любимый мужчина Ксении Мишиной решил развеселить многочисленую армию своих поклонников в социальной сети Инстаграм. Эллерт посмеялся над шубой для Ксении Мишиной.

"Шутки за 27 гривен! Осторожно! Будешь ходить самая духарная", - написал Александр на видео, где показал салат "Шубу".

"Аккуратно, так как нельзя убивать животных, я вот смотрите, Ксюхе на зиму какую шубу купил", - комментирует Эллерт и показывает еду друга напротив, у которого на терелке тоже салат "Шуба".

По его словам, он решил защитить животных, поэтому купил шубу в виде салата для Ксении Мишиной, а не из натуральных норок либо соболей.

Стоит отметить, что обедал Эллерт со своим другом и друг назвал его "писю*ном" из-за такого подарка для любимой женщины. Но Эллерт ловко все перекрутил, навел камеру на друга и добавил: "А вот пис*юн".

Стоит напомнить, что недавнов Инстаграм-сториз Эллерт дал отгадку - у него на руках разместилась любимая Ксения Мишина. Мужчина забавно подписал снимок: "Если нет совместных фото, мы стараемся выходить из положения".

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