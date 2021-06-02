Избранник "Холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт показал, что творится на дорогах Киева
Как передает Politeka.net, любимый мужчина Ксении Мишиной сердито обратился к многочисленным пользователям в социальной сети Инстаграм. В разделе сториз Эллерт высказал свое недовольство ситуацией на дорогах. Его не устраивает, что дороги слишком загружены и никто с этим ничего не делает.
"Слушайте, ну я короче в а*уе, какая с*ака на дорогах в Киеве. Какой-то жесть просто - непонятный странный график и с этим никто ничего не делает. Нет никаких расширителей дорог, никаких регулировщиков, никто не перенастраивает светофоры. Тупо с каждым днем все хуже - глубокая с*рака. Все я высказался, хорошего вечера всем", - не сдержался Эллерт.
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Пользователи не смогли оставить комментарии на сториз Эллерта, разве что ему лично, но вопрос загруженности столичных дорог не дает покоя многим киевлянам.
Недавно Эллерт поделился забавным постом, в котором слегка намекнул, что, возможно, в следующем году они с Ксенией Мишиной поженятся. Шоумен будучи ведущим на свадьбе заинтересовался ценами на свадебные декорации. Пользователи засыпали его вопросами о свадьбе.
Напомним, Эллерт проговорился о долгожданной свадьбе с Мишиной, когда торжество: "Давайте, жгите!"
Как сообщала Politeka, экс-муж Ксении Мишиной спустил ее с лестницы прямо в театре: "Начала плакать и кричать".