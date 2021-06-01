Избранник "Холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт показал, сколько стоит декор для свадеб
Как передает Politeka.net, любимый мужчина Ксении Мишиной решил развеселить многочисленую армию своих поклонников в социальной сети Инстаграм.
"На днях вёл кайфовое мероприятие свадебного мира и вот что узнал:
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- есть декор для свадеб стоимостью как квартира на Осокорках
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- но есть декор стоимостью как флигель в "чопе"
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- оказывается сыр это не закуска, но я услышал только эту фразу, поэтому не уверен, что я прав
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- если ваша машина похожа на Aston Martin, то можно катать молодых по субботам... 500$ + заправят
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- если свадебное платье подходит и жениху, то на него скидка и странный взгляд в след
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- вино урожая 2020 самое может потому что не было ещё урожая 2021
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- было много всего, но я был не внимателен - работал", - написал Эллерт.
"В следующем году вести не буду, буду с Ксю ходить и выбирать💚 ⠀
Да, кстати, вопрос "Когда свадьба?" я слышал чаще, чем сомелье "А можно мне беленького ещё?" Что ж! Давайте посмотрим даты на 2022... какие там интересные... что астрологи говорят... предлагайте вэдинг дату⁉️", - предложил Эллерт.
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Пользователи засыпали шоумена комментариями и полезными советами: "Братанчик ты узнавай какие даты свободны у нас а потом уж выбирай😂😂😂😂","Эллерт, не знаю что по дате, но проведу реально топово 😅😅", "Эллерт когда у вас с Ксенией свадьба???😊".
Недавно Эллерт поделился забавным видео, показав, как шутит с актрисой Ксенией Мишиной в разделе сториз. Ксения в джинсах-момах и в кожанной куртке села в машину к Эллерту на переднее сидение и шутя сказала, как таксисту: "На Лукьяновку, пожалуйста, быстрее, опаздываю".
Напомним, Эллерт публично поиздевался над Мишиной, кадры: "Будешь ходить самая духарная".
Как сообщала Politeka, экс-муж Ксении Мишиной спустил ее с лестницы прямо в театре: "Начала плакать и кричать".