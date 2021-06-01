Известная украинская актриса Ксения Мишина, героиня шоу "Холостячка", показала оригинальное фото семьи

После финала шоу "Холостячка" интерес к звезде вырос еще больше. Не только амбициозная роль в сериале "Крепостная", а также победа в танцевальном шоу сделали артистку популярной в сети.

Теперь каждый шаг знаменитости не обходится без интереса к тому, чем занимается сейчас Ксения, как живет и как ухаживает за собой. В этот раз Мишина решила поздравить с днем защиты детей, показав радостное фото ее семьи с отдыха в Доминиканской Республике, где она отдохнули вместе с Александром Эллертом и детьми.

"С днем защиты детей! "Ведь наши дети будут лучше, чем мы ..." ⠀

Воспитывайте себя и воспитаете своих детей ❤️", - написала Ксения Мишина.

Поклонники Мишиной в комментариях отметили ее веселую семью и любовь к развлечениям.

"Самая любимая и лучшая семья 🥰❤️💚", "Клас! Супер позитивне сімейне фото😍👏👏👏 Всіх з днем захисту дітей! Нехай всі дітки у світі будуть здоровими і щасливими!🙏🏼🎉🌈", "Неистовая семья😍🔥 какая вы крутая семья! счастья вам🙌❤️", "А наши дети вырастут скоро... ❤️", - написали пользователи. Недавно Ксения Мишина решилась рассказать, как ее бывший муж спустя пять лет появился в ее жизни и не понятно за что спустил с лестницы в театре.



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