Известная украинская актриса Ксения Мишина, героиня шоу "Холостячка", показала оригинальное фото семьи
После финала шоу "Холостячка" интерес к звезде вырос еще больше. Не только амбициозная роль в сериале "Крепостная", а также победа в танцевальном шоу сделали артистку популярной в сети.
Теперь каждый шаг знаменитости не обходится без интереса к тому, чем занимается сейчас Ксения, как живет и как ухаживает за собой. В этот раз Мишина решила поздравить с днем защиты детей, показав радостное фото ее семьи с отдыха в Доминиканской Республике, где она отдохнули вместе с Александром Эллертом и детьми.
"С днем защиты детей! "Ведь наши дети будут лучше, чем мы ..." ⠀
Воспитывайте себя и воспитаете своих детей ❤️", - написала Ксения Мишина.
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Поклонники Мишиной в комментариях отметили ее веселую семью и любовь к развлечениям.
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