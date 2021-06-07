Александр Эллерт вместе со своей любимой "Холостячкой" Ксенией Мишиной и друзьями отправилась в горы

31-летняя актриса в последнее время увлекается духовными практиками и медитацией. Хобби актрисы разделяет и ее возлюбленный. Так, пара решила уединится с природой в Карпатах, уехав из шумного Киева.

В этот раз Эллерт поделился свежими кадрами в "сториз" у себя в Инстаграм, показав точки от гвоздей на стопах, передает Politeka.net. Также Александр показал смеющуюся Мишину на фоне Карпат, которая стоит и хохочет со своей подруги, которая стоит на гвоздях. На ногх Ксении ярко оранжевые шлепки бренда Dolce & Gabbana.

На видео видно, как Ксения Мишина смеется и держится за живот, а ее подруга от боли едва не кричит. А Эллерт при этом подливает масла в огонь своими шутками о можных шлепанцах своей любимой Ксении.

"Одна на гвоздях, вторая на габбанах", - написал Эллерт.

Ранее мы рассказывали, что актриса показала место, где они с Эллертом будут медитировать. Мишина с Эллертом приехали в Карпаты, когда там был густой и сильный туман.

Также звезда показала просторный зал для медитаций и деревянную террасу с фантастическим видом.

Напомним, Мишина показала, какое трудное испытание ждало их с Эллертом в Карпатах: "Повод поднакачать себе..."

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