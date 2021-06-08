Избранник "Холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт поделился новыми кадрами, снятыми на отдыхе
Как передает Politeka.net, любимый Ксении Мишиной поделился кадрами на своей странице в Инстаграм.
Сейчас пара отдыхает в Карпатах, где наслаждается восхитительными пейзажами и занимается духовными практиками.
Так, Мишина ранее показала своим поклонникам место, где они с Эллертом будут медитировать и всячески наслаждаться отдыхом - это большой деревянный дом в горах, окруженный густым лесом, к которому, на удивление парочки, не так-то просто добраться. К строению ведет большущая лестница, взобраться на которую - уже испытание.
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Кроме того, возлюбленные испытали себя, попробовав стоять на гвоздях.
Похоже, подобные практики измотали Мишину, или же наоборот помогли полностью расслабиться и забыть о всяких графиках. Так или иначе, но встать рано утром, как договорилась с Александром накануне, Ксения не смогла.
При этом Эллерт не упустил возможности «упрекнуть» возлюбленную.
«Договорились проснуться в 5 утра. Опаздывает на 2,5 часа», - прокомментировал он сторис, в которых показал спящую Мишину.
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