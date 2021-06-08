Что-то пошло не так

Избранник "Холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт поделился новыми кадрами, снятыми на отдыхе

Как передает Politeka.net, любимый Ксении Мишиной поделился кадрами на своей странице в Инстаграм.

Сейчас пара отдыхает в Карпатах, где наслаждается восхитительными пейзажами и занимается духовными практиками.

Так, Мишина ранее показала своим поклонникам место, где они с Эллертом будут медитировать и всячески наслаждаться отдыхом - это большой деревянный дом в горах, окруженный густым лесом, к которому, на удивление парочки, не так-то просто добраться. К строению ведет большущая лестница, взобраться на которую - уже испытание.

Кроме того, возлюбленные испытали себя, попробовав стоять на гвоздях.

Похоже, подобные практики измотали Мишину, или же наоборот помогли полностью расслабиться и забыть о всяких графиках. Так или иначе, но встать рано утром, как договорилась с Александром накануне, Ксения не смогла.

При этом Эллерт не упустил возможности «упрекнуть» возлюбленную.

«Договорились проснуться в 5 утра. Опаздывает на 2,5 часа», - прокомментировал он сторис, в которых показал спящую Мишину.

Напомним, Эллерт посмеялся над стилем Мишиной в Карпатах: "Одна на гвоздях, вторая на габбанах"

Как сообщала Politeka, Мишина показала, какое трудное испытание ждало их с Эллертом в Карпатах: "Повод поднакачать себе..."

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