Избранник "Холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт показал чек в ресторане на кругленькую сумму

Как передает Politeka.net, любимый мужчина Ксении Мишиной сердито обратился к многочисленным пользователям в социальной сети Инстаграм. В разделе сториз Эллерт показал чек в ресторане на 52 тысячи гривен.

"Поработал б*я", - не сдержался Эллерт, показав чек на пару десятков тысяч.

Перед этим в сториз он показывал, что прилетел в другой город проводить мероприятие. Скорее всего, шоумен сфотографировал чек после праздника, который проводил.

Уже сегодня Александр показал новое фото с аеропорта, на котором он в маске на лице и невыспаный совсем с легким кошмаром на голове. Похоже он ожидал свой самолет в Киев.

Плзже он также показал снимок из салона самолета и написал, что как только трнется, откроет судочек с курочкой.

Недавно Эллерт поделился забавным постом, в котором слегка намекнул, что, возможно, в следующем году они с Ксенией Мишиной поженятся. Шоумен будучи ведущим на свадьбе заинтересовался ценами на свадебные декорации. Пользователи засыпали его вопросами о свадьбе.

Напомним, Эллерт проговорился о долгожданной свадьбе с Мишиной, когда торжество: "Давайте, жгите!"

Как сообщала Politeka, экс-муж Ксении Мишиной спустил ее с лестницы прямо в театре: "Начала плакать и кричать".