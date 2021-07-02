Украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач удивил поведением на шоу «Мастер Шеф. Селебрити»
Юрий Ткач вместе с ведущим Павлом Костиным и актером Павлом Вишняковым боролись за победу в кулинарном шоу в команде «синих».
Их соперниками стали юморист Владимир Жогло, актер Алексей Суровцев и певец Виталий Козловский.
Как сообщает Politeka.net, анонс нового выпуска появился на странице проекта в Youtube.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Беда с Кравец из «Квартал 95», артистка срочно обратилась к врачам: «Не знаю, как это могло случиться»
Осень нагрянет в Украину раньше времени, детали прогноза: "Резкое похолодание и..."
Известие о смерти прославленного музыканта потрясло украинский шоу-бизнес: "Не могу в это поверить"
Тина Кароль в прозрачном платье за 270 долларов произвела фурор: "У меня глаз дергается..."
«Уровень тестостерона будет зашкаливать… Юрий Ткач унизит вою рыбу», - говорится в ролике.
При этом показали, как юморист чистит селедку. «Работать жестко!» - говорит он.
Отметим, Эктор Хименес-Браво аж скривился от увиденного.
Пользователи СЕти, не дожидаясь полного выпуска, уже делятся своими впечатлениями. «Я, так полагаю, что МШ нужно переименовать», «Не, не зашло мне», «Знаю синих и Козловского. Остальные, а кто это?», «Из всех здесь присутствующих я только Ткача знаю», - пишут в комментариях.
Напомним, экс-ухажеры Мишиной Рыбак и Тригубенко осрамились на кухне "Мастер Шеф": "С Поляковой было интересней"
Как сообщала Politeka, Юрий Ткач поразвлекался на сеновале с красоткой Сопонару из "Женского квартала": "Скандал!"
Также Politeka писала, что супруга продюсера "Квартал 95" застукала женатого Ткача в кровати с другой: "Два голубка!"