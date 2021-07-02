Украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач удивил поведением на шоу «Мастер Шеф. Селебрити»

Юрий Ткач вместе с ведущим Павлом Костиным и актером Павлом Вишняковым боролись за победу в кулинарном шоу в команде «синих».

Их соперниками стали юморист Владимир Жогло, актер Алексей Суровцев и певец Виталий Козловский.

Как сообщает Politeka.net, анонс нового выпуска появился на странице проекта в Youtube.

«Уровень тестостерона будет зашкаливать… Юрий Ткач унизит вою рыбу», - говорится в ролике.

При этом показали, как юморист чистит селедку. «Работать жестко!» - говорит он.

Отметим, Эктор Хименес-Браво аж скривился от увиденного.

Пользователи СЕти, не дожидаясь полного выпуска, уже делятся своими впечатлениями. «Я, так полагаю, что МШ нужно переименовать», «Не, не зашло мне», «Знаю синих и Козловского. Остальные, а кто это?», «Из всех здесь присутствующих я только Ткача знаю», - пишут в комментариях.

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