Украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач засветился на кровати с другой

Юрий Ткач женат на красотке-блондинке, Виктории и воспитывает маленькую дочь, Елизавету, сообщает Politeka.net. Кажется, у пары сложился крепкий союз.

А в одних из последних кадров жена продюсера "Квартал 95", актриса Анна Саливанчук, застукала женатого Ткача на кровати с другой - актрисой Ириной Сопонару.

Анна показала, как оба лежат на большой постели в одеждах.

"Ой, смотрите, лежат! Лежат два голубка! Видите, какая большая кровать", - снимая, произнесла жена продюсера "Квартал 95".

"Спалили!", - пошутил Юрий.

"Это не то, что ты подумала!", - подыграла Ирина.

Отметим, все трое артистов снимаются в сериале "Одного разу під Полтавою". Это спин-офф ситкома «Країна У», в котором рассказывается о жизни Юры и его жены Яринки.

Сейчас полным ходом идут съемки нового сезона спин-оффа. Именно во время съемочного процесса Саливанчук "застукала" Ткача и Сопонару на постели.

Отметим, Анна Саливанчук снималась в сериалах: "Женский доктор", "Нюхач", "Пацики" и других.

Не так давно звезда перенесла операцию, которая помогла ей продолжить работу, ведь ее мучили ужасные боли и из-за них она была вынуждена носить ортопедический воротник на шее.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" поразил появлением без привычной лысины.

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