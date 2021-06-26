Украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач предстал в необычном образе

Артист сейчас находится на пике популярности, поэтому принимает участие в разных съемках, сообщает Politeka.net. Артист, можно сказать, эпатирует публику, примеряя разные интересные образы.

В этот раз Ткач удивил, ведь появился без привычной лысины, прикрыв ее интересным головным убором, похожим на цветы.

"Зацвел от жары)))", - написал звезда "Квартал 95".

За час публикация собрала почти 4000 лайков и много комментариев.

"😂😂😂😂😂", "Похож на амура! 🔥", "Милашка 😍😍😍", "Юра! Ты звезда!", "Молодец как этот свидетель называется", "Сейчас ещё дождик польет , совсем зацветешь😂", "Жарко, Юрий?", "🙌Боже! Какое святое лицо .... !!! 👏🔥❤️", "цветочек 🌸❤️", "ГОТУЕШЬСЯ КО ДНЮ НЕПТУНА 😂😂😂😂😂😂😂", "Как тебе Каховское водохранилище 😂", "Красавец👏👏👏👏👏🔥🔥🔥🔥🔥❤❤❤❤❤❤❤", "Какой же хороший цветочек!", "Да ладно, сегодня в Киеве хоть есть чем дышать)) 🌧️", - написали пользователи сети.

Отметим, Юрий Ткач снимается в различных проектах и сериалах. В частности, артиста можно увидеть в ситкоме «Країна У» и "Одного разу під Полтавою".

Кроме того, пару лет назад звезда "Квартала 95" принимал участие в шоу "Танці з зірками".

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