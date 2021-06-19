Украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач появился в компании своих красоток-коллег

Популярный комик активно строит карьеру, снимаясь в различных проектах, сообщает Politeka.net. Сейчас Юрий Ткач со своими коллегами из "Квартал 95" задействован в съемках нового сезона "Одного разу під Полтавою".

Ирина Сопонару, которая играет в сериале жену Ткача, опубликовала в своем Инстаграм интригующее фото. Актриса позировала в роскошном луке за рулем кабриолета, рядом с ней находилась жена продюсера "Квартал 95", актриса Анна Саливанчук, а на заднем сидении - Юрий Ткач.

Кадр получился ярким и позитивным.

"Мчим навстречу уик-энду", - написала Ирина.

За 20 минут публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

""Одного разу під Полтавою" это любовь", "💞💞💞Хороши", "Ого! Вот это компания!))", "Очень серьёзный водитель в платке)", "@irinasoponaru Ирочка, с нетерпением жду ❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, в 2013 году Юрий Ткач стал сниматься в ситкоме «Країна У». Там он исполнил роль Юры, мужа Яринки (Ирины Сопонару), а в 2014 году эта "парочка" появилась в собственном спин-оффе "Одного разу під Полтавою".

Сериал рассказывает о жизни в живописном селе, которая полна приключений. Здесь были нашествие байкеров, шумные вечеринки в американском стиле, магические ритуалы и другие интересные события.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" в компании известной блондинки заставил Никитюк с Астафьевой обомлеть: "Опачки".

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" в непривычном образе показал украинцам свою "штуку", озадачив вопросом: "Какое-то недоразумение".

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" удивил поведением за кулисами, не сдержав порыва чувств: "Разошелся прям".