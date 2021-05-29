Звезда "Квартал 95" Юрий Ткач произвел фурор неожиданным образом, появившись с красоткой себе под стать

37-летний украинский комик стал известным, снявшись в ситкомах «Страна У» и «Однажды под Полтавой». Также был участником телевизионных шоу «Танці з зірками», «Лига смеха» и «Игры приколов».

Юрий активно ведет свой микроблог в Инстаграм, делясь с публикой как рабочими моментами, так и из личной жизни. На новом опубликованном фото Ткач предстал вместе с коллегой - Ириной Сопонару, актрисой из "Женского квартала", передает Politeka.net. Парочка пряталась под зонтиком, укутавшись в меха. И это в конце мая, когда все вокруг зеленеет.

При этом выражения их лиц - бесценно. Видимо, Юрий с Ириной вжились в новую роль, участвуя вместе в каком-то из проектов.

"К пляжному сезону готовы))) @irinasoponaru # Лето # жара # пляж # юмор # трэш", - посмеялся Ткач в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Одной из первых отреагировала ведущая Леся Никитюк характерным смайликом "😂". Также не прошла мимо певица Даша Астафьева, написавшая: "Опааачки🔥".

Другие украинцы присоеднились к обсуждению:

"Кот Базилио и лиса Алиса. Супер! 👍"

"😂😂😂 вы такие смешные❤️🔥"

"Такой взгляд - как будто кто-то пришёл на пляж в том же одетый!))😂"

"Кабачок и петрушка"

"Важные🔥"

"Люди из высшего общества, первые люди на селе🔥😂👏"

"Ахахаха, классный стиль. Вам идёт 😂🔥"

"Йой, а что это за господа такие к нам пришли. Оба в мехах? 😂"

"Ах вы буржуи такие! 😁😜😘❤️"

А еще Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" в модном наряде покорил харизмой в компании Виктора Павлика: "Слетелись орлы".

Также Politeka сообщала, что Ткач из «Квартал 95» засветился в кресле министра, Леся Никитюк оценила: "А куда рука тянется?".

Напомним, что Ткач из "Квартал 95" похвастался успехом 6-летней дочки и показал ее главного поклонника: «Заводила».