Звезда "Квартал 95" Юрий Ткач произвел фурор неожиданным образом, появившись с красоткой себе под стать
37-летний украинский комик стал известным, снявшись в ситкомах «Страна У» и «Однажды под Полтавой». Также был участником телевизионных шоу «Танці з зірками», «Лига смеха» и «Игры приколов».
Юрий активно ведет свой микроблог в Инстаграм, делясь с публикой как рабочими моментами, так и из личной жизни. На новом опубликованном фото Ткач предстал вместе с коллегой - Ириной Сопонару, актрисой из "Женского квартала", передает Politeka.net. Парочка пряталась под зонтиком, укутавшись в меха. И это в конце мая, когда все вокруг зеленеет.
При этом выражения их лиц - бесценно. Видимо, Юрий с Ириной вжились в новую роль, участвуя вместе в каком-то из проектов.
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"К пляжному сезону готовы))) @irinasoponaru # Лето # жара # пляж # юмор # трэш", - посмеялся Ткач в подписи.
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Одной из первых отреагировала ведущая Леся Никитюк характерным смайликом "😂". Также не прошла мимо певица Даша Астафьева, написавшая: "Опааачки🔥".
Другие украинцы присоеднились к обсуждению:
"Кот Базилио и лиса Алиса. Супер! 👍"
"😂😂😂 вы такие смешные❤️🔥"
"Такой взгляд - как будто кто-то пришёл на пляж в том же одетый!))😂"
"Кабачок и петрушка"
"Важные🔥"
"Люди из высшего общества, первые люди на селе🔥😂👏"
"Ахахаха, классный стиль. Вам идёт 😂🔥"
"Йой, а что это за господа такие к нам пришли. Оба в мехах? 😂"
"Ах вы буржуи такие! 😁😜😘❤️"
А еще Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" в модном наряде покорил харизмой в компании Виктора Павлика: "Слетелись орлы".
Также Politeka сообщала, что Ткач из «Квартал 95» засветился в кресле министра, Леся Никитюк оценила: "А куда рука тянется?".
Напомним, что Ткач из "Квартал 95" похвастался успехом 6-летней дочки и показал ее главного поклонника: «Заводила».