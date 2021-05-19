Известный украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" и "Лига Смеха" Юрий Ткач похвастался успехом своей дочки

Артист и его жена Виктория воспитывают шестилетнюю дочь Лизу. В этот раз артист показал, как его дочь справляется с ролью модели. Кадры с показала одежды, в котором участвовала «крошка Лиззи» родители показала на своих страницах в Инстаграм.

Перед выходом на подиум девочка прихорошилась.

Во время показал она держалась довольно уверенно.

"Заводила", - подписано фото.

Тем временем Ткач радовался успеху дочери.

А когда показ завершился, Лиза получила цветы от «самого главного поклонника».

Отметим, это не первый выход Лизы на подиум. Впервые себя в роли модели она попробовала в четырехлетнем возрасте, приняв участие в неделе детской моды Junior Fashion Week.

«Мы смотрели разные видео, объясняли, что такое «модель», насколько это сложно – не отвлекаться на посторонних людей. Но все получилось!» - рассказывал тогда довольный отец.

При этом Виктория отметила, что не уверена, что ее дочь свяжет жизнь с моделингом.

«Мы бы хотели попробовать что-то типа киностудии. У неё очень эмоциональное выражение лица всегда, ей очень нравится все, что связано с кино. Ну, понятно, откуда у неё эти гены», - признавалась она.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" насмешил неожиданным аксессуаром для своей лысины: "Тимошенко завидует".

Как сообщала Politeka, дочь Ткача из «Квартал 95» ошеломила поведением, красноречивые кадры: «Настоящая женщина растет».

Также Politeka писала, что "Квартал 95" с Кошевым и Ткачом хотели похвастаться, но вышло наоборот: "Салом заросли".