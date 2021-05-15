Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал необычный аксессуар, украсив им свою лысину

Популярный комик любит веселить людей не только на сцене, но и за ее пределами. Он постоянно находит поводы посмеяться в повседневной жизни и демонстрирует их своим подписчиками в Инстаграм. Как сообщает Politeka.net, на этот раз Ткач подобрал себе новый «гламурный» аксессуар.

Так, артист показал фото, на котором он украсил свою лысую голову толстой золотой цепочкой, положив ее прямо на макушку. Такое необычное «украшение» напомнило многим о венках римских императоров или оригинальных прическах.

Свой образ Ткач дополнил забавным выражением лица с довольной улыбкой.

«Как вам кепочка?», - поинтересовался артист у подписчиков.

В свою очередь, фанаты тут же принялись обсуждать новый образ кумира.

«Тимошенко уже не та», «Гай Юрий Цезарь», «Что-то греческой историей попахивает», «Огонь», «Чертяка», «Какая красивая», «Глазкам очень идет», «Заслуживает портрета», «Скорее диадемка», «Как на двухстах гривнах», «Юра, ты прекрасен», «Как Цезарь в лавровом венке», «Япона мать», «Так ты не Юрчик, а Юльчик!», «Тимошенко после праздников», «Юля Тимошенко завидует наверное, у вас есть деньги на золотую косу, а у неё нету», «Юрий! Ты неотразим!», «Юра, вы очень милый, а кепочку даже сразу не увидела», - пишут люди.

Напомним, дочь Ткача из «Квартал 95» ошеломила поведением, красноречивые кадры: «Настоящая женщина растет».

Как сообщала Politeka, "Квартал 95" с Кошевым и Ткачом хотели похвастаться, но вышло наоборот: "Салом заросли".

Также Politeka писала, что Ткач из «Квартал 95» похвастался отдыхом, разочаровав украинцев: «Это больше подходит Поляковой…».