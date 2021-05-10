Украинский комик и звезда студии "Квартал 95" Юрий Ткач рассорил поклонников кадром с отдыха

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист показал, как провел майские праздники. Судя по фото, он был на природе. На пояс артист повязал плед, который согревал его от холода. В руках Ткач держал самовар с бубликами.

«Сегодня я на разливе», - шутливо подписал фото Ткач.

В комментариях у него отписалась телеведущая Леся Никитюк, которую явно впечатлил кадр с самоваром.

«Бублик оставь мне», - отписалась звезда под постом.

Кроме этого, под постом Ткача разразилась настоящая дискуссия по поводу того, что артист сфотографировался с символами российской культуры. Одни поклонники Ткача раскритиковали, а другие стали его поддерживать.

«Тогда я первая», «Там пенное?», «А что там в самоваре?», «Очень красиво», «Круто», «Ты что москаль?», «У самовара я и моя Маша)», «Украинский казак и с САМОВАРОМ. Это больше подходит Поляковой с ее КАКОШНИКОМ. Эх Юра, Юра», «Где ты его нашел, наверно в сарае с кумом», «Это дно», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ткач разрешил сделать "куриную попу" из его локтя. Это произошло во время застолья с друзьями.

"Локти-несушки", - подписал видео артист.

Напомним, что обгоревший Ткач из «Квартал 95» вместе с женой озадачили видом на отдыхе: «Какие некрасивые…».

А еще Politeka сообщала, что Ткач из "Квартал 95" оказался окружен животными, напугав жену, видео: "Юрчик, беги!".

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" примерил новый образ и рассмешил украинцев: "Ким Чен Ын на минималке".