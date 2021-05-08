Український комік і зірка студії " Квартал 95" Юрій Ткач приміряв на себе новий образ

Як повідомляє Politeka.net, Ткач та інші "кварталівці" тільки повернулися з Туреччини, де давали концерти. Так, Юрій після відпочинку з дружиною Вікторією вже щосили занурився в роботу і приміряє новий образ. Про це гуморист написав на своїй сторінці в Instagram.

На новому знімку комедійний актор в чорній перуці, розділеному посередині і окулярах зовсім на себе не схожий.

"А якшо тако...? 😂 😂 😂 ",- підписав смішне фото Юрій.

Фолловери відзначили, що він занадто схожий на Кім Чен Ина - північнокорейського політичного і державного діяча і на Гаррі Поттера. І написали множинні коментарі:

"Шикарний образ😂 🔥", "Юрій, ви Леві Акерман?", "Кім Чин Юр", " 🔥 🔥 🔥 🔥 класний образ", " Ооооооооооо, аха,ха,ха, ха!!!!)))😂😂😂", "Юр Ткач Чин 🔥 🔥 🔥 😂 😂 😂 ", "Тепер я бачив все ♪ ", "Юрко Поттер 🤓 😄 ", "Кім Чин Ин, на мінімалці".

Раніше ми писали, що Юрій Ткач разом з подругою розсмішили українців дитячою забавою. Зірки сиділи в альтанці, сховавшись від гарячого сонця і подруга взяла руку Юри Ткача і на шкірі ліктя зробила "курячу попу".

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