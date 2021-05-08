Украинский комик и звезда студии "Квартал 95" Юрий Ткач примерил на себя новый образ
Как сообщает Politeka.net, Ткач и другие "кварталовцы" только вернулись из Турции, где давали концерты. Так, Юрий после отдыха с женой Викторией уже вовсю окунулся в работу и примеряет новый образ. Об этом юморист написал на своей странице в Инстаграм.
На новом снимке комедийный актер в черном парике, разделенном посередине и очках совсем на себя не похож.
"А якшо тако...? 😂😂😂", - подписал смешное фото Юрий.
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Фолловеры отметили, что он слишком похож на Ким Чен Ына - северокорейского политического и государственного деятеля и на Гарри Поттера. И написали множественные комментарии:
"Шикарный образ 😂🔥", "Юрий, вы Леви Акерман?", "Кім Чин Юр", "🔥🔥🔥🔥Классный образ", " ООоооооооо, аха,ха,ха,ха!!!!)))😂😂😂", "Юр Ткач Чин🔥🔥🔥😂😂😂", "Теперь я видел всё😳", "Юрко Поттер 🤓😄", "Ким Чин Ын, на минималке".
Ранее мы писали, что Юрий Ткач вместе с подругой рассмешили украинцев детской забавой. Звезды сидели в беседке, спрятавшись от горячего солнца и подруга взяла руку Юры Ткача и на коже локтя сделала "куриную попу".
Напомним, что Ткач из "Квартал 95" вместе с подругой рассмешили украинцев детской забавой: "Так вот вы делали?"
Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" решил сменить работу, кадры нового призвания артиста: "Юрчик, ты...".
Также Politeka писала, что Ткач из «Квартал 95» внезапно стал инструктором йоги, как проходит занятие: «Стали в позу и…».