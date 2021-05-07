Украинский комик и звезда студии "Квартал 95" Юрий Ткач разрешил сделать "куриную попу" с его локтя
Как сообщает Politeka.net, Ткач и другие "кварталовцы" несколько дней находились в Турции, где давали концерты. Многие из звезд отправились в командировку вместе с родными. Так, Юрий взял с собой жену Викторию, Евгений Кошевой с любимой женой Ксенией Кошевой, а Елена Кравец повезла с собой старшую дочку Марию.
Так, юмористы вместе с родными проводят вместе много времени и шутят шутки даже не на сцене. Жена Евгения Кошевого на странице в Инстаграм в разделе сторис опубликовала видео, на котором Ткач позировал с основательницей ювелирного дома Art Vivace jewelry Ирина Серой.
Звезды сидят в беседке, спрятавшись от горячего солнца и тут Ирина Сирая берет руку Юры Ткача и начинает на коже локтя делать "куриную попу".
"Локти-несушки", - подписано видео.
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Выглядело очень смешно, а комментарии за кадром спровоцируют на смех даже самого страшного зануду.
"Вот так вот в детстве делали вы куриную попу? Вот так - раз-два?", - спрашивает Ирина у друзей, ерзая кожей локтя Ткача под громких хохот компании.
"Неееет. Не далели", - смеются пристуствующие.
"Ойойой, лезет-лезет", - закричал Юрий Ткач, показывая на свой локоть.
Ранее мы писали, что Юрий Ткач столкнулся на отдыхе и с другими проблемами. Он признался, что у него на губе выскочил герпес.
«Не знаю что делать. Помазал чуть-чуть сметанкой. Может есть какой-то народный метод?», - отметил комик.
Напомним, что Ткач из "Квартал 95" удивил, показав свою новую прическу: «Представляете, вот это все…».
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