Украинский комик и звезда студии "Квартал 95" Юрий Ткач разрешил сделать "куриную попу" с его локтя

Как сообщает Politeka.net, Ткач и другие "кварталовцы" несколько дней находились в Турции, где давали концерты. Многие из звезд отправились в командировку вместе с родными. Так, Юрий взял с собой жену Викторию, Евгений Кошевой с любимой женой Ксенией Кошевой, а Елена Кравец повезла с собой старшую дочку Марию.

Так, юмористы вместе с родными проводят вместе много времени и шутят шутки даже не на сцене. Жена Евгения Кошевого на странице в Инстаграм в разделе сторис опубликовала видео, на котором Ткач позировал с основательницей ювелирного дома Art Vivace jewelry Ирина Серой.

Звезды сидят в беседке, спрятавшись от горячего солнца и тут Ирина Сирая берет руку Юры Ткача и начинает на коже локтя делать "куриную попу".

"Локти-несушки", - подписано видео.

Выглядело очень смешно, а комментарии за кадром спровоцируют на смех даже самого страшного зануду.

"Вот так вот в детстве делали вы куриную попу? Вот так - раз-два?", - спрашивает Ирина у друзей, ерзая кожей локтя Ткача под громких хохот компании.

"Неееет. Не далели", - смеются пристуствующие.

"Ойойой, лезет-лезет", - закричал Юрий Ткач, показывая на свой локоть.

Ранее мы писали, что Юрий Ткач столкнулся на отдыхе и с другими проблемами. Он признался, что у него на губе выскочил герпес.

«Не знаю что делать. Помазал чуть-чуть сметанкой. Может есть какой-то народный метод?», - отметил комик.

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