Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач раскрыл поклонникам свое истинное призвание
Как сообщает Politeka.net, популярный юморист повеселил фанатом новым шуточным постом в своем Инстаграм. На днях артист с семьей отправился в солнечную Турцию для того, чтобы насладиться отдыхом. Однако, даже вдали от дома Ткач не забывает и о работе.
Так, на новом фото комик запечатлен рядом с бассейном, в котором купаются люди. Артист вскинул руки вверх, будто заправский аниматор, а люди в бассейне повторили движение за ним. При этом, на юмористе красуется именная футболка с надписью «Ткач».
«Теперь вы знаете правду! Я аниматор», - в шутку написал в подписи к фото артист.
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Его поклонники тут же отреагировали на пост комика.
«Если аниматор у Вас Ткач- значит будет классный кач», «Хочу к вам на аквааэробику», «Не, Юрчик...ты форвард таранного типа! Обнимаю!)», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Ткач на отдыхе столкнулся с неожиданной проблемой.
"Выскочил герпес, не знаю что делать. Помазал чуть-чуть сметанкой. Может есть какой-то народный метод?", - рассказал комик на своей странице в Инстаграм.
Напомним, беда застала врасплох Ткача из "Квартал 95" за границей, артист просит о помощи: "Может есть народный метод...".
Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" удивил, показав свою новую прическу: «Представляете, вот это все…».
Также Politeka писала, что Ткач из «Квартал 95» внезапно стал инструктором йоги, как проходит занятие: «Стали в позу и…».