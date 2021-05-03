Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач раскрыл поклонникам свое истинное призвание

Как сообщает Politeka.net, популярный юморист повеселил фанатом новым шуточным постом в своем Инстаграм. На днях артист с семьей отправился в солнечную Турцию для того, чтобы насладиться отдыхом. Однако, даже вдали от дома Ткач не забывает и о работе.

Так, на новом фото комик запечатлен рядом с бассейном, в котором купаются люди. Артист вскинул руки вверх, будто заправский аниматор, а люди в бассейне повторили движение за ним. При этом, на юмористе красуется именная футболка с надписью «Ткач».

«Теперь вы знаете правду! Я аниматор», - в шутку написал в подписи к фото артист.

Его поклонники тут же отреагировали на пост комика.

«Если аниматор у Вас Ткач- значит будет классный кач», «Хочу к вам на аквааэробику», «Не, Юрчик...ты форвард таранного типа! Обнимаю!)», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ткач на отдыхе столкнулся с неожиданной проблемой.

"Выскочил герпес, не знаю что делать. Помазал чуть-чуть сметанкой. Может есть какой-то народный метод?", - рассказал комик на своей странице в Инстаграм.

Напомним, беда застала врасплох Ткача из "Квартал 95" за границей, артист просит о помощи: "Может есть народный метод...".

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" удивил, показав свою новую прическу: «Представляете, вот это все…».

Также Politeka писала, что Ткач из «Квартал 95» внезапно стал инструктором йоги, как проходит занятие: «Стали в позу и…».