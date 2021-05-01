Украинский комик и звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач столкнулся с неожиданной проблемой
Как передает Politeka.net, об этом артист сообщил на своей страничке в Instagram.
Судя по кадрам, комик находится на отдыхе за границей.
"Выскочил герпес, не знаю что делать. Помазал чуть-чуть сметанкой. Может есть какой-то народный метод? Подскажите, пожалуйста, потому что не хочется, чтобы сегодня вечером... Понимаете, есть такие дни, чтобы вечером у тебя должны быть чистые губы", - заявил комик на видео.
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Ранее мы сообщали, что Ткач показал себя на прогулке в интересном месте и образе, а на плечах у него примостилась маленькая Лиза.
Перед камерой актер появился в темной куртке с кепкой и капюшоном на голове, а его лицо прикрывает черная маска. При этом его дочь была одета довольно ярко.
Напомним, Звезды "Квартал 95" Ткач и Кравец пошли на "смену пола", чтобы узнать, кто из них круче: "Наша семья…".
Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" неожиданно обзавелся волосами, выкрашенными в ядреный цвет: "Красота страшная сила".
Также Politeka писала, У Ткача из «Квартал 95» случился приступ на сцене, Кошевой и Казанин бросились "откачивать" друга: кадры.