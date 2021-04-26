Украинский комик и звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач удивил кадрами из парикмахерской
Артист, который на ряду с Евгением Кошевым, Владом Ямой и Потапом обладает одной из самых известных лысин украинского шоубиза, поделился новыми сторис на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net,
Похоже, поход к цирюльнику удивил даже самого Юрия. Артист показал лежащие на полу волосы, которые ему состригли.
«Представляете, вот это все, это отсюда. Представляете, вот это все - отсюда. Где там ему взяться? А есть! Пока есть, что стричь, буду стричь», - сказал он рассматривая свою обновленную прическу в зеркале.
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Ранее мы писали, что Ткач показал себя на прогулке в интересном месте и образе, а на плечах у него примостилась маленькая Лиза. Перед камерой актер появился в темной куртке с кепкой и капюшоном на голове, а его лицо прикрывает черная маска. При этом его дочь была одета довольно ярко.
Как известно, помимо выпусков «Вечернего квартала» Юрий Ткач с 2019 года является членом жюри шоу «Рассмеши комика» и «Рассмеши комика. Дети», сменив на этом посту Владимира Зеленского.
Ткач снимался в таких проектах, как «Одного разу під Полтавою», «Країна У», «Казки У» и полнометражная картина «Я, ты, он, она».
Напомним, старого "Вечернего квартала" больше не будет, Кошевой и Ткач выдали детали: "Друзья...".
Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" не смог сдержать недовольства и пожаловался украинцам: "Юрчик, кто тебя обидел?".
Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» с кумом Ткачом заставила украинцев надрывать животы от смеха: красноречивые кадры.