Знаменитый украинский комик и звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач не выдержал испытаний этой весны и пожаловался на погоду

Как сообщает Politeka.net, артист поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. Он посвятил его холодной весне, которая в этом году разочаровала многих украинцев.

Так, Ткач поделился собственным фото, сделанным во время прогулки на природе. Комик позирует на фоне водоема, стоя прямо перед камерой. На нем черная ветровка, капюшон которой артист от холода накинул на голову. Ткач скрестил руки на груди – не то от обиды, не то из-за холода. Довершило его образ несчастное выражение лица.

«Ну уже ж тепло – почему же так холодно», - подписал снимок юморист.

Его поклонники тут же отреагировали на пост.

«Какой халосенький. Мальчик, а ты чей?!», «Мамин цветочек», «Поднял настроение», «Телепузик», «Юрчик, кто тебя обидел?», «Ути бусинка», «Хочется теплааа поскорее бы», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ткач показал себя на прогулке в интересном месте и образе, а на плечах у него примостилась маленькая Лиза. Перед камерой актер появился в темной куртке с кепкой и капюшоном на голове, а его лицо прикрывает черная маска. При этом его дочь была одета довольно ярко.

Напомним, Звезды "Квартал 95" Ткач и Кравец пошли на "смену пола", чтобы узнать, кто из них круче: "Наша семья…".

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