Знаменитая украинская балерина, судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар насмешила украинцев забавным номером со своим другом, звездой «Квартал 95» Юрием Ткачом

Как передает Politeka.net, Екатерина Кухар является кумой Юрия Ткача. Они вместе крестили ребенка известного психолога Наталии Холоденко. При этом Ткач участвовал в «Танцях з зірками», где его строго судила будущая кума.

Стоит отметить, что звезды кумовья не только на словах. Они достаточно часто встречаются и проводят время вместе. Кроме этого, они нередко вместе участвуют в различных развлекательных шоу. При этом пересекаются звезды не только на любимом ними «1+1», но и на других каналах.

В этот раз артистов пригласили на импровизационное шоу «Improv Live Show», где они должны были выступать реквизитом для молодых актеров. Стоит отметить, что парочка отлично справилась с поставленной задачей, заставив украинцев надрывать животы от смеха. Отрывок из шоу, на котором звезды изображали палатку, Кухар опубликовала у себя в Инстаграм.

«А какие у вас в детстве были любимые театральные игры?», - подписала видео звезда.

Напомним, что Екатерина Кухар на курорте поставила мужу жесткий ультиматум, что произошло: "Никаких исключений!".

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар из «Танців з зірками» показала, от чего не может отвлечь мужа даже своими ножками: «Сполна насытился…».

Также Politeka писала, что Екатерина Кухар, очутившись в джунглях, заговорила о таинственных знаках: "Опасность где-то рядом...".