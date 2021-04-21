Прима-балерина та суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар ось уже тиждень "виживає" на дикій природі

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких поділилася премудрістю життя в джунглях.

Як відомо, Катерина разом з чоловіком, теж артистом балету, Олександром Стояновим зараз знаходяться на Шрі-Ланці. Після декількох днів на комфортній віллі парочка вирішила надати своєму відпочинку екстриму, перебравшись в заповідник. Тепер вони живуть в "халупі", що нагадує перевернутий батискаф або кокон (однак, не позбавленій зручностей) і насолоджуються дикою природою.

"Здичавіла" Кухар розповіла, як навчилася читати знаки тварин, порівнявши себе з відомим персонажем з роману Даніеля Дефо Робінзоном Крузо.

"Вони (тварини, - ред.) поводяться досить дивно, вони тікають, починають кричати... тобто, в принципі, за знаками, які дають нам тварини, можна зрозуміти, що небезпека десь поруч, десь дуже близько. І сьогодні я переконалася в цьому на прикладі варана. Маленький варан сьогодні з дикою швидкістю прибіг до мене до лежака, дуже швидко біжав, ніколи не бачила, щоб варани так бігали... А потім почав дико дихати. Подивився на мене, побачив, що я не уявляю для нього небезпеки... а через п'ять хвилин з того місця, звідки прибіг варан, з'явилася змія. Знаки...", - довірилася природі Катерина.

"Відчувайте знаки, вмійте читати знаки, вам завжди це стане в нагоді", - підсумувала балерина.

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