Балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала жаркие фото с роскошного отдыха на Шри-Ланке
Как сообщает Politeka.net, известная украинская балерина Екатерина Кухар, которая замужем за премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно в своем микроблоге звездная красотка поделилась с поклонниками пикантными кадрами с роскошного отдыха на райском острове.
На новых фотографиях Екатерина запечатлена в бассейне без бортиков, который, похоже, размещен на высоте, а за ее спиной видно высокие пальмы. Перед камерой балерина появилась в стильном темном купальнике, декорированном сверкающими пайетками, который подчеркнул ее идеальную фигурку и аппетитные формы. Она и так и сяк вертится перед камерой, демонстрируя упругое тело и потрясающие пейзажи острова Шри-Ланка.
В подписи к публикации Кухар рассказала о местных легендах и красотах острова. "Древние легенды гласят, что Шри-Ланка – это Эдемский Сад. Здесь есть гора, на вершине которой в камне можно рассмотреть отпечаток человеческой ноги. Согласно легенде, это след первого человека, а сам остров, соответственно, – Эдемский сад. Это самая точная метафора, описывающая ощущение от острова: почти нетронутый цивилизацией рай, где слоны забредают на огороды, чтобы поживиться огурцами, где улитки размером с ладонь, а леса так густы, что в них легко потеряться", - поделилась Екатерина.
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Поклонники в восторге от новых фото балерины ее заваливают комплиментами в комментариях к фото. "Красота", "Райское наслаждение", "Вам, кстати, должно быть стыдно, вы же людей с ума сводите", "Шикарная", "Очень красиво", - пишут пользователи по фото Кухар.
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