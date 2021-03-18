Муж Екатерины Кухар, судьи из "Танців з зірками", Александр Стоянов не сдержал эмоций, глядя на юную прелестницу

Как передает Politeka.net, 33-летний артист балета поделился свежими кадрами в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показал фрагменты из сюиты греческих танцев "Сиртаки".

Так, премьер и прима-балерина Национальной оперы Украины Кухар со Стояновым могут быть довольны, в театре подрастает достойная замена.

Александр показал юную фаворитку Анну Стоянову, порхающую на сцене, как бабочка, в легком молочном наряде, и с нежностью подписал кадры: "Моя маленькая талантливая @anistoiani в балете "Сиртаки". Вы крутые!".

Также артист балета отметил, что "подрастает конкуренция", аплодируя выступлению: "Браво!".

Отметим, Стоянов поступил в Киевское государственное хореографическое училище в 1998 году и закончил его в 2006-м. После выпуска стал солистом Национальной оперы Украины. В том же году получил приглашение на работу в Мариинский театр оперы и балета в Санкт-Петербурге, а через несколько лет его приглашал Большой театр и Берлинская Опера. Но от работы за рубежом он отказался, решив танцевать на родине. В Национальной опере Украины Александр исполняет ведущие роли практически всего репертуара.

Ранее мы рассказывали, Кухар со Стояновым удивили сумасшедшей "дуэлью" на вилках. Пара показала одну из своих традиций – совместный обед перед гала-концертом. Чтобы снять напряжение, они, видимо, решили поиграть. Правда, кто оказался победителем фехтования столовыми приборами, так и осталось тайной.

«Обед был по расписанию! Не изменяем традициям. Перед гала-концертом нужна энергия», - подписала кадры Кухар.

Напомним, Кухар из «Танців з зірками» в образе горячей испанки заманила в оковы ночи: «Ах, сеньор…».

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" в разноцветном купальнике пленила романтичным образом: "Вот нахлынуло".