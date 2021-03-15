Артист балета Александр Стоянов, который является мужем судьи шоу «Танці з зірками», украинской балерины Екатерины Кухар, впечатлил горячим образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Стоянов опубликовал анонс спектакля, в котором он с женой будет играть. Анонс он сопроводил архивными фотографиями, на которых продемонстрировал отменную физическую форму.

Стоянов был одет в светлые обтягивающие лосины и пиджак, расшитый золотыми нитками. Он выполнял эффектные танцевальные па, которые буквально лишили женщин сна.

«Друзья, рад пригласить вас на спектакль «Кармен Сюита». Четыре года с нашего первого выступления пролетели незаметно и снова наше трио в Киеве», - написал Стоянов.

Как известно, танцевальная пара Кухар и Стоянов сложилась практически в самом начале карьеры звезд. Уже позже они стали парой и в реальной жизни. Звезды воспитывают двоих детей и вместе гастролируют по Украине и миру. На их счету огромное количество спектаклей и постановок.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар показала настоящую страсть со своим мужем. Пара устроила настоящий "пожар" на сцене во время одного из спектаклей. Кухар прижалась к возлюбленному, выставив длинную ножку.

Напомним, что Кухар из «Танці з зірками» доверилась мужу, испытав истинное блаженство: «Раз в месяц – обязательно!».

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" в разноцветном купальнике пленила романтичным образом: "Вот нахлынуло".

Также Politeka писала, что наряженная Кухар из «Танці з зірками» похвасталась своим великолепием на сцене: "Какая грациозная".