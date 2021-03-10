Знаменита українська балерина, суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар вразила танцювальними па на сцені

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram мандрівниці Ольги Маркуш з'явилися фото з вистави "Лускунчик", в якому Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов грають головні ролі.

На фото і відео невагома Кухар показувала неймовірні трюки в парі зі своїм коханим. Стоянов піднімав її на витягнутих руках, а вона, довіряючи йому, буквально парила в невагомості. По обличчю артистки було видно, що вона відчуває справжнє блаженство.

"Я не ходжу на балет кожен день, але раз на місяць - обов'язково! Лускунчик, П.Чайковський", - підписала фото вдячна глядачка.

У коментарях люди стали залишати позитивні відгуки про постановку.

"Я не бачив підпису, але дізнався Лускунчика", "я теж! Також люблю Лускунчика!", "Так приголомшливо!", "Здорово", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Катерина Кухар і Олександр Стоянов стали партнерами на сцені практично на самому початку творчого шляху. Пізніше вони стали парою і в житті. Зараз зоряне сімейство виховує двох дітей. У всіх основних спектаклях Кухар танцює в парі зі Стояновим.

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