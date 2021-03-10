Знаменита українська балерина, суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар вразила танцювальними па на сцені
Як повідомляє Politeka.net, в Instagram мандрівниці Ольги Маркуш з'явилися фото з вистави "Лускунчик", в якому Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов грають головні ролі.
На фото і відео невагома Кухар показувала неймовірні трюки в парі зі своїм коханим. Стоянов піднімав її на витягнутих руках, а вона, довіряючи йому, буквально парила в невагомості. По обличчю артистки було видно, що вона відчуває справжнє блаженство.
"Я не ходжу на балет кожен день, але раз на місяць - обов'язково! Лускунчик, П.Чайковський", - підписала фото вдячна глядачка.
Святковий Кіркоров затискав в обіймах Полякову і Ротару, несподівано принизивши Пугачову: "Нехай її Галкін вітає"
Вагітна дружина "холостяка" Добриніна забула надіти штани і засвітила зростаючий живіт: "Щоб насолоджуватися…"
Хто ховається в костюмі жаби в шоу "Маска", українці зметикували раніше Данилка і Винника: "Троє дітей і..."
Син 91-річного Чапкіса показав виснаженого батька в бинтах, де він зараз: "Будь ласка, Боже, допоможи..."
Обірвалося життя видатного українського співака, врятувати не вдалося: "назавжди залишиться в пам'яті"
У коментарях люди стали залишати позитивні відгуки про постановку.
"Я не бачив підпису, але дізнався Лускунчика", "я теж! Також люблю Лускунчика!", "Так приголомшливо!", "Здорово", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Катерина Кухар і Олександр Стоянов стали партнерами на сцені практично на самому початку творчого шляху. Пізніше вони стали парою і в житті. Зараз зоряне сімейство виховує двох дітей. У всіх основних спектаклях Кухар танцює в парі зі Стояновим.
Нагадаємо, що Кухар з "Танців з зірками" затьмарила зіркових красунь розкішною сукнею з відкритою спиною: "Принцеса".
Як повідомляла Politeka, непокірна Кухар з "Танців з зірками" розбурхала одкровенням за лаштунками балету:"Готуємося до шлюбної ночі...".
Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" показала неприборкану пристрасть з красенем-чоловіком, "безсоромні" кадри: "пожежа".