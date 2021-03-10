Знаменитая украинская балерина, судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар впечатлила танцевальными па на сцене

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм путешественницы Ольги Маркуш появились фото со спектакля «Щелкунчик», в котором Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов играют главные роли.

На фото и видео невесомая Кухар показывала невероятные трюки в паре со своим возлюбленным. Стоянов поднимал ее на вытянутых руках, а она, доверяя ему, буквально парила в невесомости. По лицу артистки было видно, что она испытывает настоящее блаженство.

«Я не хожу на балет каждый день, но раз в месяц - обязательно! Щелкунчик, П. Чайковский», - подписала фото благодарная зрительница.

В комментариях люди стали оставлять положительные отзывы о постановке.

«Я не видел подписи, но узнал Щелкунчика», «Я тоже! Также люблю Щелкунчика!», «Так потрясающе!», «Здорово», - пишут пользователи сети.

Как известно, Екатерина Кухар и Александр Стоянов стали партнерами на сцене практически в самом начале творческого пути. Позже они стали парой и в жизни. Сейчас звездное семейство воспитывает двоих детей. Во всех основных спектаклях Кухар танцует в паре со Стояновым.

Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" затмила звездных красоток роскошным платьем с открытой спиной: "Принцесса".

Как сообщала Politeka, непокорная Кухар из «Танців з зірками» взбудоражила откровением за кулисами балета: «Готовимся к брачной ночи…».

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