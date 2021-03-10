Знаменитая украинская балерина, судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар впечатлила танцевальными па на сцене
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм путешественницы Ольги Маркуш появились фото со спектакля «Щелкунчик», в котором Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов играют главные роли.
На фото и видео невесомая Кухар показывала невероятные трюки в паре со своим возлюбленным. Стоянов поднимал ее на вытянутых руках, а она, доверяя ему, буквально парила в невесомости. По лицу артистки было видно, что она испытывает настоящее блаженство.
«Я не хожу на балет каждый день, но раз в месяц - обязательно! Щелкунчик, П. Чайковский», - подписала фото благодарная зрительница.
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В комментариях люди стали оставлять положительные отзывы о постановке.
«Я не видел подписи, но узнал Щелкунчика», «Я тоже! Также люблю Щелкунчика!», «Так потрясающе!», «Здорово», - пишут пользователи сети.
Как известно, Екатерина Кухар и Александр Стоянов стали партнерами на сцене практически в самом начале творческого пути. Позже они стали парой и в жизни. Сейчас звездное семейство воспитывает двоих детей. Во всех основных спектаклях Кухар танцует в паре со Стояновым.
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