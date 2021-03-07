Знаменита українська балерина і суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар показала справжню пристрасть зі своїм чоловіком, Олександром Стояновим

Зірки балету вже багато років разом, але офіційно зареєстрували відносини у 2018 році, передає Politeka.net. Пара виглядає дуже щасливою, а на сцені влаштовує справжню "пожежу".

Цього разу артистка поділилася у своєму сторіс Instagram кадрами балету. На відео Кухар, в красивому червоному костюмі з вирізом на спині й з червоною штучною квіткою у волоссі, прилинула до чоловіка. Зірка притулилася до коханого, виставивши довгу ніжку.

Стоянов підняв дружину, а пізніше опустив на підлогу, а вона сіла на шпагат.

Танець вийшов дуже гарячим і ніжним. Справжніх почуттів і іскру між парою неможливо приховати.

Кадри в сторіс не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Нагадаємо, Катерина Кухар і Олександр Стоянов таємно одружилися після 10 років цивільного шлюбу в кінці 2018 року в США на Різдво.

Пара відсвяткувала весілля, і повернувшись до України.

Відзначимо, для прими це другий шлюб, а для Стоянова - перший. Пара виховує двох дітей: сина Катерини від першого шлюбу, Тимура, і спільну дочку, Анастасію.

Балерина на роботі справляє враження суворої і вимогливої жінки. Однак, за словами Олександра, вдома артистка зовсім інша - вона ніжна "кішечка" і посваритися з нею неможливо.

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