Знаменитая украинская балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала настоящую страсть со своим мужем, Александром Стояновым

Звезды балета уже много лет вместе, но официально зарегистрировали отношения в 2018 году, передает Politeka.net. Пара выглядит очень счастливой, а на сцене устраивает настоящий "пожар".

В этот раз артистка поделилась в своем сторис Инстаграм кадрами балета. На видео Кухар, в красивом красном костюме с вырезом на спине и с красным искусственным цветком в волосах, прильнула к супругу. Звезда прижалась к возлюбленному, выставив длинную ножку.

Стоянов приподнял жену, а позже опустил на пол, а она села на шпагат.

Танец получился очень горячим и нежным. Настоящих чувств и искру между парой невозможно скрыть.

Кадры в сторис не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Напомним, Екатерина Кухар и Александр Стоянов тайно поженились после 10 лет гражданского брака в конце 2018 года в США на Рождество.

Пара отпраздновала свадьбу, и вернувшись в Украину.

Отметим, для примы это второй брак, а для Стоянова - первый. Пара воспитывает двоих детей: сына Катерины от первого брака, Тимура, и общую дочь, Анастасию.

Балерина на работе производит впечатление строгой и требовательной женщины. Однако, по словам Александра, дома артистка совсем другая - она нежная "кошечка" и поссориться с ней невозможно.

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