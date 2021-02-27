Украинский артист балета и муж судьи «Танців з зірками» Екатерины Кухар Александр Стоянов показал себя с супругой на торжественном мероприятии

Танцор поделился новым постом в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. В нем он рассказал о благотворительном ужине для Киевского государственного хореографического училища, который они организовали с Кухар.

«Благотворительный ужин «Meet and greet» прошёл успешно!.. Спасибо гостям, которые поддержали нашу инициативу и понимая важность заботы о будущем балетного искусства в Украине, разделили с нами этот вечер… Мы хотим сделать училище местом гордости для учащихся. Дабы приходя в родные стены дети вдохновлялись на новые свершения и победы!», - написал танцор.

На черно-белых фото они с женой позируют с гостями мероприятия. При этом, Кухар выбрала необычный образ. Она одета в длинную юбку и черный пиджак. А нестандартной деталью образа балерины стал яркий сценический макияж со стразами.

Публикация Стоянова впечатлила знаменитую украинскую спортсменку Лилию Подкопаеву, которая в комментариях написала: «Молодцы!».

Поклонники Стоянова также отреагировали на его пост.

«Низкий поклон Вам! Огромное спасибо за такое благое дело», «Спасибо», - пишут люди.

Отметим, что сейчас Екатерина Кухар является директором Киевского государственного хореографического училища.

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" показала чувственное единение с мужем, доведя до слез Полякову: "Это прекрасно".

Как сообщала Politeka, муж Кухар из "Танців з зірками" признался, как сходил с ума по балерине, когда та была замужем: "Все началось с...".

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