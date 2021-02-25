Знаменитая украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала себя в роли «Мавки» в одном из своих любимых представлений
Танцовщица поделилась трогательным постом в Инстаграм по случаю 150-летия со дня рождения Леси Украинки, сообщает Politeka.net. В нем Кухар показала один из своих любимых фрагментов балета «Лісова пісня» по одноименному произведению легендарной поэтессы.
В этом представлении сама Кухар исполнила роль главной героини – Мавки, а ее супруг Александр Стоянов – Лукаша.
На опубликованном Кухар видео пара демонстрирует свой талант в традиционных балетных нарядах. Танцоры с легкостью выполняют даже самые сложные па, наполняя выступление эмоциями.
«...Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає...»… К 150-летию легендарной Леси Украинки решила познакомить вас с любимым adagio балета «Лесная песня»...Надеюсь, что со временем, эта вечная классика, пролетит по всему миру и сделает украинскую культуру балетного искусства известной на весь мир!», - написала Кухар.
Пластические хирурги занесли Алле Пугачевой смертельную инфекцию: "Тихо загибалась"
Внучка-красотка легендарного Чапкиса с бездонным декольте заставила мужчин пищать от восторга: "Белла!"
55-летний Виктор Павлик огорошил откровениями о драках с женой: "Катерина еще молоденькая..."
Дана Балана засекли на белоснежной яхте с блондинкой на другом конце света: "Как Тина язык показывает"
42-летняя Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей: "Мой защитник"
Видео танца впечатлило даже известную украинскую певицы Олю Полякову, которая в комментариях написала: «Это прекрасно до слез!».
Поклонники Кухар также отреагировали на пост балерины.
«Так красиво, захотелось увидеть вживую», «Браво! Очень сильно. Спасибо», «Столько легкости…аж до мурашек. Спасибо вам», «Вы невероятные», - пишут люди.
Напомним, Горе у Екатерины Кухар, судья "Танців з зірками" потеряла дочь: "Когда вышла к зрителям...".
Как сообщала Politeka, Кухар с "Танців з зірками" в прозрачном платьице ухватил за руку полураздетый муж: "Воспоминания"
Также Politeka писала, Раздетый муж Кухар из "Танців з зірками" устроил танцы в ванной, посветив железным торсом: "Александр, вы…".