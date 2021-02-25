Знаменитая украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала себя в роли «Мавки» в одном из своих любимых представлений

Танцовщица поделилась трогательным постом в Инстаграм по случаю 150-летия со дня рождения Леси Украинки, сообщает Politeka.net. В нем Кухар показала один из своих любимых фрагментов балета «Лісова пісня» по одноименному произведению легендарной поэтессы.

В этом представлении сама Кухар исполнила роль главной героини – Мавки, а ее супруг Александр Стоянов – Лукаша.

На опубликованном Кухар видео пара демонстрирует свой талант в традиционных балетных нарядах. Танцоры с легкостью выполняют даже самые сложные па, наполняя выступление эмоциями.

«...Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає...»… К 150-летию легендарной Леси Украинки решила познакомить вас с любимым adagio балета «Лесная песня»...Надеюсь, что со временем, эта вечная классика, пролетит по всему миру и сделает украинскую культуру балетного искусства известной на весь мир!», - написала Кухар.

Видео танца впечатлило даже известную украинскую певицы Олю Полякову, которая в комментариях написала: «Это прекрасно до слез!».

Поклонники Кухар также отреагировали на пост балерины.

«Так красиво, захотелось увидеть вживую», «Браво! Очень сильно. Спасибо», «Столько легкости…аж до мурашек. Спасибо вам», «Вы невероятные», - пишут люди.

Напомним, Горе у Екатерины Кухар, судья "Танців з зірками" потеряла дочь: "Когда вышла к зрителям...".

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