Муж украинской балерины, судьи шоу «Танці з зірками» Екатерины Кухар впечатлил танцами с оголенным торсом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист балета Александр Стоянов опубликовал видео, на котором танцевал в ванной. Из одежде на мужчине были только джинсы. Он наложил на ролик соблазнительную музыку, чтобы видео получилось максимально горячим. Он пикантно отправлял грязное белье в стиральную машинку.

«Кто сказал, что со мной некомфортно в быту? Дочка осваивала ролики, пока мамы не было дома…Всё бы ничего, но… проезжая вокруг кухонного стола, малышка зацепила кувшин с компотом и пытаясь словить его, весь вишнёвый напиток оставила на себе…Оценив ситуацию, я мгновенно освоил принципы стирки (предвкушая реакцию @ekaterinakukhar_official), ведь я же разрешил кататься на роликах дома», - поделился забавной историей Стоянов.

В комментариях поклонники стали хвалить Стоянова за юмор, а также за превосходную физическую форму.

«Вот это класс», «Воспроизвела всю эту историю в голове, это смешно)», «А главное, что Катя типа не увидела», «Александр, Вы отлично заметаете следы!», «Это лучшая реклама стиралки», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кухар из «Танців з зірками» эффектно задрала ножку перед раздетым красавцем-мужем: «Они сказочные!».

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" сняла видео в постели, кинув вызов Ольге Фреймут и Ксении Мишиной: "Это будет…".

Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» в черных кружевах разгорячила видом в постели: "Сладких...".