Катерина Кухар кинула виклик своїм суперницям Ользі Фреймут і Ксенії Мішиній, шоу "Ліпсінк Батл" обіцяє бути гарячим

Як передає Politeka.net, до нового шоу "Ліпсінк Батл" приєднуються все більше українських зірок. Цього разу стало відомо, що в новому проекті участь візьме Катерина Кухар, вона розмістила свою пародію лежачи в ліжку на акаунті в Insatgram.

Катерина в об'ємному светрі на ліжку співала під пісню Білла Візерса "Ain't No Sunshine".

Катерина Кухар в блозі пояснила, що для участі необхідно всього лише "пародіювати спів зірок, встигати за словами пісні, копіюючи міміку і жести улюблених артистів. Діліться своїми пародіями в соціальних мережах, ставте хештеги і відзначайте сторінку шоу!". Прихильники в очікуванні нового шоу та нових емоцій прокоментували: "Це буде щось!"

Нове шоу пародій, що стартує на телеканалі "1+1" у березні, об'єднає на своєму майданчику 36 зірок, які братимуть участь у перфомансах. Відома балерина запросила Мішину і Фреймут до участі в батлі пародій.

Тепер залишається чекати, як прореагує на запрошення судді "Танців з зірками" головна "холостячка" Ксенія Мішина і головна "панянка Оля Фрейммут. Також Кухар запросила "ліпсити" свого чоловіка Олександра Стоянова і Ольгу Фреймут.

Вже відомо, що ведучими нового шоу стануть Потап і Тіна Кароль. Тіна і Потап будуть починати кожен ефір з перевтілень, тому глядачам належить побачити багато цікавого.

Традиційно, в шоу виробництва "1 + 1" найчастіше беруть участь одні й ті ж зірки, тому, найімовірніше, Горбунов готується якраз до пародії нового шоу.

Юлія Саніна, яка стала зіркою "Танців з зірками", теж, найімовірніше, візьме участь у шоу. Раніше вона вже була учасницею шоу "Маскарад"на" 1+1".

Також відомо, що в шоу візьме участь Іраклій Макацарія, Олена Кравець, Маша Єфросиніна, Євген Кот, співак Павло Зібров.

Нагадаємо, що Горбунов запалив на репетиції нового шоу, розбурхавши Саніну з "Танців з зірками".

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