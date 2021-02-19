Екатерина Кухар кинула вызов своим соперницам Ольге Фреймут и Ксении Мишиной, шоу "Липсинк Батл" обещает быть горячим

Как передает Politeka.net, к новому шоу "Липсинк Батл" присоединяются все больше украинских звезд. В этот раз стало известно, что в новом проекте участие возьмет Екатерина Кухар, она разместила свою пародию лежа в постели на аккаунте в Insatgram.

Екатерина в объемном свитере на кровати пела под песню Билла Визерса "Ain’t No Sunshine".

Екатерина Кухар в блоге объяснила, что для участия необходимо всего лишь "спародировать пение звезд, успевать по словам песни, копируя мимику и жесты любимых артистов. Делитесь своими пародиями в социальных сетях, ставьте хэштеги и отмечайте страницу шоу!". Поклонники в ожидании нового шоу и новых эмоций прокомментировали: "Это будет что-то!"

Новое шоу пародий, стартующее на телеканале "1+1" в марте, объединит на своей площадке 36 звезд, которые будут участвовать в перфомансах. Известная балерина пригласила Мишину и Фреймут к участию в батле пародий.

Теперь остается ждать, как прореагирует на приглашение судьи "Танців з зірками" главная "холостячка" Ксения Мишина и главная "панянка Оля Фрейммут. Также Кухар пригласила "липсить" своего мужа Александра Стоянова и Ольгу Фреймут.

Уже известно, что ведущими нового шоу станут Потап и Тина Кароль. Тина и Потап будут начинать каждый эфир с перевоплощений, поэтому зрителям предстоит увидеть много интересного.

Традиционно, в шоу производства "1+1" чаще всего участвуют одни и те же звезды, поэтому, вероятнее всего, Горбунов готовится как раз к пародии нового шоу.

Юлия Санина, которая стала звездой "Танців з зірками", тоже, вероятнее всего, примет участие в шоу. Ранее она уже была участницей шоу "Маскарад" на "1+1".

Также известно, что в шоу примет участие Ираклий Макацария, Елена Кравец, Маша Ефросинина, Евгений Кот, певец Павел Зибров.

Напомним, что Горбунов зажег на репетиции нового шоу, взбудоражив Санину из «Танців з зірками».

Ранее на портале Politeka мы сообщали, что игривая Кароль сбросила лифчик ради нового эксперимента, Потап не устоит: "Ого, Тина..."

Также на сайте Politeka мы сообщали, что полураздетая Кароль и волосатый Потап схлестнутся на сцене нового шоу.