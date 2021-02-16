Балерина, суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар вразила яскравим фото поруч з красенем-чоловіком

Як пише Politeka.net, на одній з новинних сторінок в Instagram з'явилося спільне фото зіркової пари. На фото Катерина ефектно задерла ніжку, фактично сівши на шпагат в повітрі. Її чоловік, Олександр Стоянов, був до пояса роздягнений. Він стояв поруч з красунею, служачи їй опорою. З одягу на Стоянові були тільки сині лосини. Катерина ж була в сукні, яка сильно задралася, коли вона виконувала трюк.

Фото зірок балету викликало справжню дискусію в коментарях. Одні хвалили пару, а інші залишали критичні зауваження.

"Друга Волочкова", "Вони прекрасна пара. Красиві, талановиті. Молодці", "дивитися гидко на неї", "вони казкові! І приклад любові, краси, розуму, таланту і працьовитості! Вони-це натхнення! Нехай їм щастить у всіх справах!", "Які вони бридкі, особливо вона...", "Така манірна, награна і неприродна ця Катя Кухар", "Читаю коменти і розумію, скільки ж у нас людей жодного разу не замислювалися про себе. Може ви теж комусь противні. А ця пара прекрасна, успіхів», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Кухар з "Танців з зірками" здивувала своєю пристрастю, особливо вечорами: "Тримайте мене семеро".

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