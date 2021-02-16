Балерина, судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар впечатлила ярким фото рядом с красавцем-мужем

Как пишет Politeka.net, на одной из новостных страниц в Инстаграм появилось совместное фото звездной пары. На фото Екатерина эффектно задрала ножку, фактически сев на шпагат в воздухе. Ее муж, Александр Стоянов, был до пояса раздет. Он стоял рядом с красоткой, служа ей опорой. Из одежды на Стоянове были только синие лосины. Екатерина же была в платье, которое сильно задралось, когда она исполняла трюк.

Фото звезд балета вызвало настоящую дискуссию в комментариях. Одни хвалили пару, а другие оставляли критические замечания.

«Вторая Волочкова», «Они прекрасная пара. Красивые, талантливые. Молодцы», «Смотреть противно на неё», «Они сказочные! И пример любви, красоты, ума, таланта и трудолюбия! Они - это вдохновение! Пусть им везет во всех делах!», «Какие они гадкие, особенно она...», «Такая жеманная, наигранная и неестественная эта Катя Кухар», «Читаю комменты и понимаю, сколько же у нас людей ни разу не задумывались о себе. Может Вы тоже кому-то противны. А эта пара прекрасна, успехов», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" удивила своим пристрастием, особенно по вечерам: "Держите меня семеро".

Ранее на Politeka мы писали, что раздетая Кухар из "Танців з зірками" прикрылась плащом мужа, удивляя фигурой: "Шик и соблазнение".

На сайте Politeka мы рассказывали, что Кухар из "Танців з зірками" не скрыла страсти к мужу и ошеломила пикантной позой: «Невероятно, спасибо за…».