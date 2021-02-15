Прима-балерина, суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар зворушливо привітала чоловіка, а той відреагував вельми несподівано

Катерина багато разів розповідала про свого чоловіка після весілля. До того, як одружитися, пара пройшла через багато випробувань. Для пари формальність і шаблони завжди були на задніх планах, тому задовго до офіційного розпису у пари було вінчання, а також вони завели дитину. Щаслива сім'я вважається однією з найміцніших в шоу-бізнесі.

До Дня Святого Валентина зірки вирішили оригінально привітати один одного. Катерина супроводила свій пост чуттєвим фото, а сам Олександр поділився вельми інтригуючим кадром, на якому позував у плащі. Прикриваючи Кухар від камери, він таким чином приховав її тіло нібито без одягу.

«Я завжди тебе прикрию, моя ekaterinakukhar 😄♥️", - написав артист.

"Любов-це досить складний процес прийняття і компромісів. І вже стільки років, стільки прекрасних днів ми йдемо рука об руку і це навічно — перед Богом, перед близькими і між нами», - раніше говорив про відносини чоловік.

До цього на знімку спекотна красуня позувала в рожевій сукні з пікантними вирізами в районі грудей. Судячи з обрисів, Кухар не стала надягати під наряд нижню білизну. Її акуратні груди спокусливо випирала через тонку тканину.

"Вірите в силу подяки? Кажуть, що це найшвидший шлях до достатку!",- процитували балерину автори аккаунта.

"Яка краса», «іноді можна вгледіти прихований сенс», «Кухар тут як цукерка, шик і спокушання», "яка вона прима, просто лялечка чарівна; як багато краси і лиску", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Кухар отримала непристойну пропозицію від відомого ведучого, прямо за спиною у чоловіка: "я чоловік холостий...".

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