Прима-балерина и судья из "Танців з зірками" Екатерина Кухар раскрепостилась в райском уголке планеты

Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала свежее фото в "сториз" в Инстаграм, в котором предстала в соблазнительном образе.

Так, Кухар, которая нечасто обнажается на камеру, в этот раз решила изумить публику мегапикантным фото. Девушка позировала в темно-изумрудном бикини на тоненьких лямочках, с отделкой из черного кружева. Разгоряченная тропическим солнцем Мальдив, Екатерина подставила загорелые прелести под струйки летнего душа, слегка отведя голову назад - так, чтобы не намочить волосы.

Девушка вскинула руки и одарила зрителей легкой улыбкой.

Как известно, Кухар провела незабываемый отпуск после Нового года, отправившись вместе с мужем, артистом балета Александром Стояновым, сыном и дочкой в экзотическую страну.

Балерина активно делилась с поклонниками яркими кадрами своего отдыха, вызывая восторг фантастическими мальдивскими пейзажами и впечатляющими развлечениями.

Так как оба, и Екатерина, и ее муж, профессионально занимаются балетом, они не удержались, чтобы не козырнуть в очередной раз талантом. Парочка устроила небывалое зрелище прямо на пляже. Они продемонстрировали чудеса пластики и всю свою грациозность, "сложив" свои тела в сердечко в воздухе, выгнувшись в дугу и подпрыгнув.

«Наш отдых был СКАЗОЧНЫМ, именно таким, каким я могла себе его представить только в самом лучшем сне!», - не сдержала эмоций звезда в подписи к кадру.

Напомним, Кухар получила непристойное предложение от известного ведущего, прямо за спиной у супруга: "Я мужчина холостой...".

Как сообщала Politeka, Кухар из «Танців з зірками» не сдержала эмоций в объятиях красавца-мужа: «Заканчивать не хотелось…».

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" не утаила чувств к мужу и поделилась откровением: «Мне было безумно…».