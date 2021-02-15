Прима-балерина, судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар трогательно поздравила мужа, а тот отреагировал весьма неожиданно

Екатерина много раз рассказывала о своем муже после свадьбы. До того, как пожениться, пара прошла через многие испытания. Для пары формальность и шаблоны всегда были на задних планах, поэтому задолго до официальной росписи у пары было венчание, а также они завели ребенка. Счастливая семья считается одной из самых крепких в шоу-бизнесе.

Ко Дню Святого Валентина звезды решили оригинально поздравить друг друга. Катерина сопроводила свой пост чувственным фото, а сам Александр поделился весьма интригующим кадром, на котором позировал в плаще. Прикрывая Кухар от камеры, он таким образом скрыл ее тело якобы без одежды.

«Я всегда тебя прикрою, моя ekaterinakukhar 😄♥️», - написал артист.

«Любовь — это достаточно сложный процесс принятия и компромиссов. И уже столько лет, столько прекрасных дней мы идём рука об руку и это навечно — перед Богом, перед близкими и между нами», - ранее говорил об отношениях мужчина.

До этого на снимке знойная красотка позировала в розовом платье с пикантными вырезами в районе груди. Судя по очертаниям, Кухар не стала надевать под наряд нижнее белье. Ее аккуратная грудь соблазнительно выпирала через тонкую ткань.

«Верите в силу благодарности? Говорят, что это самый быстрый путь к изобилию!», - процитировали балерину авторы аккаунта.

«Какая красота», «Иногда можно углядеть скрытый смысл», «Кухар тут как конфетка, шик и соблазнение», «Какая она прима, просто куколка волшебная; как много красоты и лоска», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кухар получила непристойное предложение от известного ведущего, прямо за спиной у супруга: "Я мужчина холостой...".

А еще Politeka писала, что Екатерина Кухар из "Танців з зірками" сверкнула формами в прозрачной юбке и корсете: "Котенок".

Также Politeka сообщала, что скромница Кухар из "Танців з зірками" в бикини с кружевом охладилась под душем: силуэт впечатляет.