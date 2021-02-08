Екатерина Кухар из "Танців з зірками" сверкнула фигурой в прозрачной юбке и корсете

Известная украинская прима-балерина, которая стала известна широкой аудитории благодаря участию в шоу "Танці з зірками" в роли строго судьи, приковала внимание фанатов. Как передает портал Politeka.net, в фан-аккаунте знаменитости разметили обворожительное фото Екатерины с красным яблоком в руке.

Эффектный образ пришелся по душе поклонникам балерины, они по достоинству оценили кадр, назвав Екатерину "котенком"

Также фанаты признались в любви к балерине и оставили множество сердечек под фото любимого кумира.

Екатерина славится своим утонченным изысканным вкусом, она всегда выглядит ошеломляюще, ее наряды и образы по достоинству оценивают фанаты и коллеги знаменитости.

Для фото балерина надела тугой серый корсет и прозрачные дымчатого цвета юбку. Наряд подчеркнул утонченные изгибы знаменитости.

Известно, что Екатерина с мужем не так давно вернулись с отдыха, где отдыхали вместе с детьми. На Мальдивах любимица миллионов отметила свой день рождения. А супруг замечательной балерины преподнес настоящий сюрприз своей «половинке», устроив по приезду зажигательную вечеринку.

Он пригласил в тайне от жены украинских звезд шоу-бизнеса, друзей и произвел настоящий фурор для своей любимой. Екатерина не ожидала такого подарка. Ее искренние эмоции, подкупили многих поклонников, которые были тронуты такой реакцией.

Напомним, скромница Кухар из "Танців з зірками" в бикини с кружевом охладилась под душем: силуэт впечатляет.

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