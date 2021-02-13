Відома балерина, тренер проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар поділилася цікавою ідеєю
Відома українська балерина, суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар дорожить своїми шанувальниками, яких у дівчини понад 327 тисяч, і часто розміщує цікаві пости у своєму мікроблозі на Instagram, про це пише портал Politeka.net.
Цього разу Катя не тільки порадувала стильним образом біля вікна, а і розповіла про свою пристрасть до читання. Балерина так і пише: "Коли у мене з'являється вільна хвилинка, книга завжди під рукою і тут ... Тримайте мене семеро ... 📚🙈".
Також Катя поділилася своїм лайфхаком для батьків, - вечорами читати для дітей, обговорюючи ту чи іншу ситуацію в книзі або ж в школі. За словами Каті це дуже цінний час, коли можна багато чого дізнатися про своїх дітей, а також допомогти їм розібратися, якщо виникають проблеми.
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З блогу відомої балерини фанати дізналися про свято нещодавно дізналася про цікаве свято - День дарування Книги, який збігається зі святом Китайського Нового року в нинішньому році. І Катя вирішила подарувати одному з шанувальників, хто відгукнеться в коментарі свою улюблену книгу.
Шанувальники цінували широкий жест свого кумира і відповіли на питання, яке цікавило дівчину. Однак не обійшлося без компліментів і слів подяки:
"Катрусю, улюблена, Прекрасна 😍❤️❤️❤️❤️", "Гарна ідея. Усім смачного читання.😍 ", "Серйозна красуня ☝️️️", "а що у вас за перо на одязі? ахахха в стилі Кіркорова)", "Ви дуже красива дівчина", "Ви - неймовірна!) до речі)", - зізналися фанати Каті.
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