Прима-балерина, судья «Танців з зірками» Екатерина Кухар засветила аппетитные формы в платье без лифчика

Как передает Politeka.net, на одном из фан-аккаунтов в Инстаграм опубликовали архивное фото со звездой. На снимке знойная красотка позировала в розовом платье с пикантными вырезами в районе груди. Судя по очертаниям, Кухар не стала надевать под наряд нижнее белье. Ее аккуратная грудь соблазнительно выпирала через тонкую ткань.

Волосы балерины были распущены. Она широко улыбалась и смотрела вдаль.

«Верите в силу благодарности? Говорят, что это самый быстрый путь к изобилию!», - процитировали балерину авторы аккаунта.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов. Не обошлось и без жесткой критики.

«Какая красота», «Иногда можно углядеть скрытый смысл», «Кухар с легкостью рекламирует конфеты "Рошен", а выдергивается, вся из себя, я не такая!», «Какая она прима, не пишите х*рню...просто балерина и все», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар недавно вернулась с отпуска. Красотка с семьей отдыхала на Мальдивах. Перед отъездом она с мужем сделала невероятно красивое фото. В воздухе парочка изобразила форму сердца.

Напомним, что Кухар получила непристойное предложение от известного ведущего, прямо за спиной у супруга: "Я мужчина холостой...".

А еще Politeka писала, что Екатерина Кухар из "Танців з зірками" сверкнула формами в прозрачной юбке и корсете: "Котенок".

Также Politeka сообщала, что скромница Кухар из "Танців з зірками" в бикини с кружевом охладилась под душем: силуэт впечатляет.