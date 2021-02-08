Катерина Кухар з "Танців з зірками" блиснула фігурою в прозорій спідниці та корсеті

Відома українська прима-балерина, яка стала відома широкій аудиторії завдяки участі в шоу "Танці з зірками" в ролі строго судді, прикувала увагу фанатів. Як передає портал Politeka.net, у фан-акаунті знаменитості розмістили чарівне фото Катерини з червоним яблуком в руці.

Ефектний образ припав до душі шанувальникам балерини, вони гідно оцінили кадр, назвавши Катерину "кошеням"

Також фанати зізналися в любові до балерини та залишили безліч сердечок під фото улюбленого кумира.

Катерина славиться своїм витонченим вишуканим смаком, вона завжди виглядає приголомшливо, її вбрання та образи гідно оцінюють фанати й колеги знаменитості.

Для фото балерина одягла тугий сірий корсет і прозорі димчастого кольору спідницю. Наряд підкреслив витончені вигини знаменитості.

Відомо, що Катерина з чоловіком не так давно повернулися з відпочинку, де відпочивали разом з дітьми. На Мальдівах улюблениця мільйонів відзначила свій день народження. А чоловік чудової балерини підніс справжній сюрприз своїй "половинці", влаштувавши по приїзду запальну вечірку.

Він запросив в таємниці від дружини українських зірок шоу-бізнесу, друзів і викликав справжній фурор для своєї коханої. Катерина не очікувала такого подарунка. Її щирі емоції, підкупили багатьох шанувальників, які були зворушені такою реакцією.

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