Прима-балерина й суддя з "Танців з зірками" Катерина Кухар приголомшила несподіваною витівкою

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постала під час гучної вечірки з нагоди дня народження співачки Олі Полякової.

У якийсь момент розпалена Катерина вирішила, мабуть, заселфітися з ведучим свят і YouTube-блогером Славою Дьоміним.

Парочка стала впритул один до одного і вже приготувалася до зйомки, коли Кухар раптом згадала про якусь пропозицію з боку Дьоміна.

"Слава мені зробив непристойну пропозицію прямо біля...",- дівчина розгорнула камеру в бік артистів, які стояли неподалік в незвичайних костюмах з кінськими головами.

"Правильно, а чого?, - перебив її ведучий. - Поки чоловік он там стоїть... Я, значить, чоловік холостий..."

"Так, почекай, на нас погано світло з тобою падає...", - закапризувала Кухар і повела Дьоміна трохи в сторону в пошуках кращого освітлення.

"Це життя таке, Катя, це не те, що світло так падає, це просто життя таке...",- трохи з тугою резюмував ведучий, додавши: "Класно ти зі мною фоткаешься, Катя!" Після чого вони обидва пирснули зі сміху. Але, судячи з наступного кадру, сфотографуватися разом їм все ж таки вдалося.

Примітно, що Дьомін зовсім недавно заявив, що розлучається з дружиною Ксенією після 13 років шлюбу. За його словами, в їхніх стосунках стало "мало романтики".

"Все переросло в спільне проживання, а не у відносини. Хочу сказати спасибі тобі, Ксю, за всі ці 13 років. Вони були яскравими", - йдеться в пості Дьоміна на Фейсбук.

Катерина Кухар, у свою чергу, тільки в 2018-му розписалася зі своїм чоловіком Олександром Стояновим, з яким до цього десять років була у відносинах. Пара виховує двох дітей.

Нагадаємо, що Кухар з "Танців з зірками" не встояла перед чоловіком і приголомшила пікантною позою: "так виглядає пристрасть".

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