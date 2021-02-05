Прима-балерина й суддя з "Танців з зірками" Катерина Кухар розкріпачилася в райському куточку планети
Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала свіже фото в "сторіз" в Instagram, в якому постала в спокусливому образі.
Так, Кухар, яка нечасто оголюється на камеру, цього разу вирішила здивувати публіку мегапікантним фото. Дівчина позувала в темно-смарагдовому бікіні на тоненьких лямочках, з обробкою з чорного мережива. Розпалена тропічним сонцем Мальдів, Катерина підставила засмаглі принади під цівки літнього душу, злегка відвівши голову назад - так, щоб не намочити волосся.
Дівчина підкинула руки та обдарувала глядачів легкою посмішкою.
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Як відомо, Кухар провела незабутню відпустку після Нового року, відправившись разом з чоловіком, артистом балету Олександром Стояновим, сином і донькою в екзотичну країну.
Балерина активно ділилася з шанувальниками яскравими кадрами свого відпочинку, викликаючи захоплення фантастичними мальдівськими пейзажами і вражаючими розвагами.
Так як обидва, і Катерина, і її чоловік, професійно займаються балетом, вони не втрималися, щоб не козирнути в черговий раз талантом. Парочка влаштувала небувале видовище прямо на пляжі. Вони продемонстрували чудеса пластики та всю свою граціозність, "склавши" свої тіла в сердечко в повітрі, вигнувшись в дугу й підстрибнувши.
"Наш відпочинок був казковим, саме таким, яким я могла собі його уявити тільки в найкращому сні!", - не стримала емоцій зірка в підписі до кадру.
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