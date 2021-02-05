Прима-балерина й суддя з "Танців з зірками" Катерина Кухар розкріпачилася в райському куточку планети

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала свіже фото в "сторіз" в Instagram, в якому постала в спокусливому образі.

Так, Кухар, яка нечасто оголюється на камеру, цього разу вирішила здивувати публіку мегапікантним фото. Дівчина позувала в темно-смарагдовому бікіні на тоненьких лямочках, з обробкою з чорного мережива. Розпалена тропічним сонцем Мальдів, Катерина підставила засмаглі принади під цівки літнього душу, злегка відвівши голову назад - так, щоб не намочити волосся.

Дівчина підкинула руки та обдарувала глядачів легкою посмішкою.

Як відомо, Кухар провела незабутню відпустку після Нового року, відправившись разом з чоловіком, артистом балету Олександром Стояновим, сином і донькою в екзотичну країну.

Балерина активно ділилася з шанувальниками яскравими кадрами свого відпочинку, викликаючи захоплення фантастичними мальдівськими пейзажами і вражаючими розвагами.

Так як обидва, і Катерина, і її чоловік, професійно займаються балетом, вони не втрималися, щоб не козирнути в черговий раз талантом. Парочка влаштувала небувале видовище прямо на пляжі. Вони продемонстрували чудеса пластики та всю свою граціозність, "склавши" свої тіла в сердечко в повітрі, вигнувшись в дугу й підстрибнувши.

"Наш відпочинок був казковим, саме таким, яким я могла собі його уявити тільки в найкращому сні!", - не стримала емоцій зірка в підписі до кадру.

Нагадаємо, Кухар отримала непристойну пропозицію від відомого ведучого, прямо за спиною у чоловіка: "я чоловік холостий...".

Як повідомляла Politeka, Кухар з " Танців з зірками «не стримала емоцій в обіймах красеня-чоловіка:»закінчувати не хотілося...".

Також Politeka писала, що Кухар з " Танців з зірками «не приховала почуттів до чоловіка і поділилася одкровенням:»мені було шалено...".