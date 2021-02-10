Прима-балерина, судья «Танців з зірками» Екатерина Кухар предстала в шикарном образе

Звезда любит привнести позитив в жизни своих поклонников, передает Politeka.net. Брюнетка не лишена самоиронии, поэтому наблюдать за ней всегда интересно.

Сейчас на страницу в Инстаграм примы-балерины подписаны 327 тысяч пользователей сети, которых она регулярно балует новыми постами.

В этот раз звезда опубликовала забавное стори. На снимке шикарная Екатерина предстала в царской короне.

Красотка кокетливо подвинула головной убор набок.

Нельзя было оторваться от глаз балерины - их подчеркивали темные тени, подводка и пышные ресницы. Губы были почти нюдовыми.

Стоит отметить, что волнистые волосы звезды выбились из-под короны, что придавало образу еще больше игривости.

"#гуляй шальная Екатерина", - написала Кухар.

Фото не могло собрать много лайков и комментариев в отрытом доступе, ведь такой возможности в сторис нет.

Ранее мы писали, что Екатерина Кухар, как и любая публичная личность, тщательно следит за своей внешностью. Звезда уделяет особое внимание уходу за кожей лица.

Повседневный уход балерины состоит из очищения, тонизирования, увлажнения или питания.

Звезда призналась, что любит тонизировать кожу кубиками льда, делает различные маски и пиллинги, а также наносит сыворотки на основе гиалуроновой кислоты.

Утром Екатерина не умывается, а протирает лицо тоником и наносит гиалуроновую легкую сыворотку.

Напомним, что Кухар получила непристойное предложение от известного ведущего, прямо за спиной у супруга: "Я мужчина холостой...".

А еще Politeka писала, что Екатерина Кухар из "Танців з зірками" сверкнула формами в прозрачной юбке и корсете: "Котенок".

Также Politeka сообщала, что скромница Кухар из "Танців з зірками" в бикини с кружевом охладилась под душем: силуэт впечатляет.