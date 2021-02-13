Известная балерина, тренер проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар поделилась интересной идеей

Известная украинская балерина, судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар дорожит своими поклонниками, которых у девушки более 327 тысяч, и часто размещает интересные посты в своем микроблоге на Instagram, об этом пишет портал Politeka.net.

В этот раз Катя не только порадовала стильным образом у окна, а и рассказала о своем пристрастии к чтению. Балерина так и пишет: "Когда у меня появляется свободная минутка, книга всегда под рукой и тут ... держите меня семеро ... 📚🙈".

Также Катя поделилась своим лайфхаком для родителей, - по вечерам читать для детей, обсуждая ту или иную ситуацию в книге или же в школе. ПО словам Кати это очень ценное время, когда можно многое узнать о своих детях, а также помочь им разобраться, если возникают проблемы.

С блога известной балерины фанаты узнали о празднике недавно узнала об интересном празднике - День Дарение Книги, который совпадает с праздником Китайского Нового Года в нынешнем году. И Катя решила подарить одному из поклонников, кто отзовется в комментарии свою любимую книгу.

Поклонники ценили широкий жест своего кумира и ответили на вопрос, который интересовал девушку. Однако не обошлось без комплиментов и слов благодарности:

"Катенька, любимая, Прекрасная 😍❤️❤️❤️❤️", "Гарна ідея. Усім смачного читання.😍", "Серьёзная Красавица ☝️😉❣️", "А что у вас за перо на одежде? ахахха в стиле киркорова)", "Ви очень красивая девушка", "Вы - неймовірна!)до речі)", - признались фанаты Кате.

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