Прима-балерина, суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов вразили ніжністю на сцені
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в соцмережі.
Кухар показала кадри з балету "Ромео і Джульєтта", в якому вони з чоловіком виконали головні ролі.
Для вистави вони наділи яскраві костюми: Катерина з'явилася в ніжно-білій сукні з рукавами-сіточкою і з перловими прикрасами у волоссі, Олександр же приміряв синьо-біле вбрання з довгою чорною накидкою.
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Глядачі залишилися в захваті, побачивши знамениті шекспірівські образи у виконанні Кухар і Стоянова. Артисти захопили прекрасною грою, яскравими костюмами і неймовірними позами.
У мережі відзначають, що справжня пристрасть між подружжям видно і на сцені, від чого постановка тільки виграла.
У мережі публікують фрагменти виступу, яке не залишило байдужим напевно нікого.
"Неймовірно", " Браво!", "Найкращий день закоханих, який тільки можна уявити. Спасибі за емоції", "сама чудова пара", " Катя і Саша ще й прекрасні актори. Ви неймовірні", " спасибі за ваш талант блискучі. Ви найкращі", - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, що Кухар отримала непристойну пропозицію від відомого ведучого, прямо за спиною у чоловіка: "я чоловік холостий...".
А ще Politeka писала, що Катерина Кухар з " Танців з зірками "блиснула формами в прозорій спідниці і корсеті:"кошеня".
Також Politeka повідомляла, що скромниця Кухар з "Танців з зірками" в бікіні з мереживом охолола під душем: силует вражає.