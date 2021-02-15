Прима-балерина, суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов вразили ніжністю на сцені

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в соцмережі.

Кухар показала кадри з балету "Ромео і Джульєтта", в якому вони з чоловіком виконали головні ролі.

Для вистави вони наділи яскраві костюми: Катерина з'явилася в ніжно-білій сукні з рукавами-сіточкою і з перловими прикрасами у волоссі, Олександр же приміряв синьо-біле вбрання з довгою чорною накидкою.

Глядачі залишилися в захваті, побачивши знамениті шекспірівські образи у виконанні Кухар і Стоянова. Артисти захопили прекрасною грою, яскравими костюмами і неймовірними позами.

У мережі відзначають, що справжня пристрасть між подружжям видно і на сцені, від чого постановка тільки виграла.

У мережі публікують фрагменти виступу, яке не залишило байдужим напевно нікого.

"Неймовірно", " Браво!", "Найкращий день закоханих, який тільки можна уявити. Спасибі за емоції", "сама чудова пара", " Катя і Саша ще й прекрасні актори. Ви неймовірні", " спасибі за ваш талант блискучі. Ви найкращі", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Кухар отримала непристойну пропозицію від відомого ведучого, прямо за спиною у чоловіка: "я чоловік холостий...".

А ще Politeka писала, що Катерина Кухар з " Танців з зірками "блиснула формами в прозорій спідниці і корсеті:"кошеня".

Також Politeka повідомляла, що скромниця Кухар з "Танців з зірками" в бікіні з мереживом охолола під душем: силует вражає.